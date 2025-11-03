november 3., hétfő

Győző névnap

14°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

41 perce

Életveszélyesen megsérült egy motoros egy figyelmetlen autós miatt

Címkék#balesetek#Iregszemcse#közlekedés

Teol.hu

Egy autós közlekedett Iregszemcse közigazgatási területén vasárnap a 65-ös számú főúton, Tamási irányából Iregszemcse irányába – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt részletezték, az autós az 57-es kilométerszelvénybe érve megkezdte az előtte haladó kocsi előzését, de nem győződött meg arról, hogy a mögötte haladó motoros már előzésben volt, ezért összeütköztek.

Fotó: Police.hu

 A balesetben a motorkerékpárt vezető férfi súlyos-életveszélyes sérülést szenvedett.

Mint azt megírtuk, a helyszínelés idejére a főutat lezárták. a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu