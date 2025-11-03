Életveszélyesen megsérült egy motoros egy figyelmetlen autós miatt

Egy autós közlekedett Iregszemcse közigazgatási területén vasárnap a 65-ös számú főúton, Tamási irányából Iregszemcse irányába – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt részletezték, az autós az 57-es kilométerszelvénybe érve megkezdte az előtte haladó kocsi előzését, de nem győződött meg arról, hogy a mögötte haladó motoros már előzésben volt, ezért összeütköztek.

Fotó: Police.hu

A balesetben a motorkerékpárt vezető férfi súlyos-életveszélyes sérülést szenvedett.

Mint azt megírtuk, a helyszínelés idejére a főutat lezárták. a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.