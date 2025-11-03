november 3., hétfő

Elképesztő baleset: betonoszlopnak hajtott, majd az árokba csúszott – a sofőr mégis sértetlenül megúszta

Címkék#betonoszlop#árokban#balesetek

Teol.hu
A balesetben nem sérült meg senki (Fotó: police.hu)

Szombat hajnalban Kapospula, Rákóczi utcában közlekedett egy autós, amikor az útról letérve villanyoszlopnak ütközött, és felborult. A baleset során anyagi kár keletkezett az autóban, egy beton villanyoszlopban, valamint a csapadékelvezető árokban. Személyi sérülés nem történt – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

