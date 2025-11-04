2 órája
Pár nappal a szekszárdi társasházi tűzeset után még mindig füstszag lengi be a környéket (VIDEÓ)
Pár nappal a szekszárdi társasházi tűzeset után még mindig füstszag lengi be a környéket, a lakók pedig igyekeznek feldolgozni a történteket. Bár mindenki túlélte a lakástűz okozta tragédiát, a lelki megrázkódtatás, a kilakoltatás és a lakhatatlanná vált otthonok súlyos terheket rónak az érintettekre. A helyreállítás elkezdődött, de a nyugalom visszatérésére még sokat kell várni.
Még ma is a pusztulás kesernyés illata terjeng a lakástűz sújtotta szekszárdi ingatlan környezetében. A földszinti ingatlan fekete a koromtól, de a fölötte lévő erkély is magán viseli a tűzkár nyomait. Összesen négy olyan lakás van a házban, amely használhatatlanná vált a szombati, vélhetően elektromos hiba okozta tűz miatt. Azon kívül, ahol a tűzeset történt, a két szomszédos, illetőleg a fölötte lévő lakás az, amely használhatatlanná vált. A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai jelenleg is dolgoznak a pontos okok megállapításán. „Ez az eset is csak erősíti azt a szándékunkat, hogy létrehozzunk egy vis maior pénzügyi alapot a városnál, amely a hasonló esetekre kínálna azonnali gyors és egyszerű megoldást a nehéz helyzetbe került családoknak. A közös képviselő és a lakók együttműködése példaértékű, köszönöm az érintettek segítségét, a katasztrófavédelem szakszerű, gyors beavatkozását, valamint a Vagyonkezelő Kft. azonnali intézkedését” – tette hozzá Berlinger Attila polgármester.
Feldolgozni is nehéz lesz
A ház több lakását albérlők lakták, akik maguk oldották meg az elhelyezésüket. Azokban a lakásokban, amelyekben nem tettek kárt a lángok jelenleg is bent laknak a tulajdonosok vagy bérlők. Az egyik lakó azt mesélte éppen hazaért a temetőből, mikor füstszagot érzett. Azt gondolta valaki odaégette a bundás kenyeret, de mikor kiment a folyosóra már látta a gomolygó füstöt. „A szomszéd asszony kiabált, hogy gyorsan hagyjam el a lakást, mert tűz van – mondja. – Gyorsan magamra kaptam egy kabátot és rohantam. Tanultam, hogy ilyenkor vizes zsebkendőt kell az arcunk elé tenni, fogtam egy vizes konyharuhát és leszaladtam az udvarra, ahol addigra már elég sokan voltak, többen öklendeztek a füsttől” – húzta alá.
A mentés során összesen huszonkilenc embernek kellett elhagynia az épületet.
„Igazán csak másnap reggel fogtam fel mekkora veszélyben voltunk – tette hozzá. – Sokan háziállatukkal együtt várták, hogy visszamehessenek, nekem egy 12 éves kiskedvencem maradt a lakásban és nagyon féltem, hogy ott pusztul el a tűzben. Az embernek számtalan gondolat pörög ilyenkor a fejében, amit nagyon nehéz feldolgozni. Nekem személy szerint szükségem van arra, hogy segítséget kérjek ebben. Voltam már tüdőszűrön is” – mondta.
