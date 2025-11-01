november 1., szombat

Bátraké a szerencse?

59 perce

Még házi őrizetben is drogot árult – kattant a bilincs (videóval)

Egy 34 éves nő a bíróság által elrendelt bűnügyi felügyelet alatt is tovább árulta a drogot. Újra rács mögé került.

Teol.hu

Mint arról korábban beszámolt a police.hu, a szekszárdi nyomozók információi szerint egy tolnai nő és már azóta börtönben levő társa 2024 nyarán kezdte árulni az anyagot. Egy vidéki városból és Budapestről szerezték be az árut, majd ki-ki a saját és a másik kuncsaftjait is kiszolgálta, akik között volt fiatalkorú is. Főként helyi és néhány környező településen élő fogyasztót láttak el rendszeresen – tájékoztatott közleményben Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

„Jó háziasszony” módjára, porcukor közé is rejtett drogot
Fotó: police.hu

A drogdílert először ez év januárjában vették őrizetbe, akkor a bíróság le is tartóztatta. Augusztus közepén kiengedték a börtönből, bűnügyi felügyeletet rendeltek el. A nő annak ellenére, hogy még folyik ellene az eljárás visszaélés az új pszichoaktív anyaggal bűntette miatt, nem állt le, és továbbra is a szer árusításából akart bevételhez jutni.

Nemcsak árulta, fogyasztotta is az anyagot. Néhány napja újra kopogtattak lakásán a nyomozók, akik ezúttal is találtak nála drogot és a csomagolásához szükséges eszközöket is. Kihallgatását követően a szekszárdi zsaruk ismét őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság elrendelt – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat. Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség fokozottan figyelmeztet, hogy a kábítószer és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

A rendőrség a 112-es segélyhívón a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről szóló bejelentéseket is a nap 24 órájában fogadja. Emellett a szintén ingyenes, folyamatosan hívható Telefontanú-vonalon, a +36-80-555-111-es számon akár név nélkül is lehet információkat, értesüléseket megosztani a rendőrséggel.

 


 

 

