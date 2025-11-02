Mentőhelikopter a helyszínen – autós és motoros ütközött össze a 65-ös főúton

Személyi sérüléses balesetről érkezett bejelentés november 2-án nem sokkal kettő óra előtt. Az eddigi adatok szerint egy autós és egy motoros ütközött össze ismeretlen körülmények között a 65-ös főút 54-es kilométerszelvénye közelében Tamási és Iregszemcse között – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett rndőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A balesetnek sérültje is van. Mentőhelikopter is érkezik a helyszínre. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főút érintett szakaszát teljesen lezárták. Kerülni Nagykónyi felé tudnak.