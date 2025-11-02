Mentőhelikopter szállt le a 65-ösön: autós és motoros ütközött

Személyi sérüléses balesetről érkezett bejelentés november 2-án nem sokkal kettő óra előtt. Az eddigi adatok szerint egy autós és egy motoros ütközött össze ismeretlen körülmények között a 65-ös főút 54-es kilométerszelvénye közelében Tamási és Iregszemcse között - tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A balesetnek sérültje is van. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Frissítés 16.45 - A rendőrség tájékoztatása szerint, az eddigi adatok alapján egy előzési szituációt követően egy autós és egy motoros ütközött össze az 54-es kilométerszelvény közelében. A motorost az elsődleges információk szerint súlyos, életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopter vitte kórházba.

A helyszínelés idejére a főutat lezárták. A rendőri intézkedés az érintett szakaszon véget ért. A forgalom újra zavartalanul halad.