Mentőhelikopter szállt le a 65-ösön: autós és motoros ütközött

Személyi sérüléses balesetről érkezett bejelentés november 2-án nem sokkal kettő óra előtt. Az eddigi adatok szerint egy autós és egy motoros ütközött össze ismeretlen körülmények között a 65-ös főút 54-es kilométerszelvénye közelében Tamási és Iregszemcse között - tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A balesetnek sérültje is van. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.