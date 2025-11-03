Pirosra váltott a lámpa, letörte a csapórudat a vasúti átjáróban

Megrongált a vasúti sorompót egy kamionos szombat délután a 65-ös főúton, Szakályban – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság A sofőr a vasúti sínekkel párhuzamosan a benzinkút és a sínek közötti telephelyre vezető útra kívánt betolatni, ezért a vontatóval ráhajtott a vasúti sínekre. A manőver közben pirosra váltott a lámpa és a sorompó a vontató és a pótkocsi közé csukódott le.