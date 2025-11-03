november 3., hétfő

Győző névnap

14°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Pirosra váltott a lámpa, letörte a csapórudat a vasúti átjáróban

Címkék#Szakály#balesetek#közlekedés

Teol.hu

Megrongált a vasúti sorompót egy kamionos szombat délután a 65-ös főúton, Szakályban – közölte hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság  A sofőr a vasúti sínekkel párhuzamosan a benzinkút és a sínek közötti telephelyre vezető útra kívánt betolatni, ezért a vontatóval ráhajtott a vasúti sínekre.  A manőver közben pirosra váltott a lámpa és a sorompó a vontató és a pótkocsi közé csukódott le. 

A vonat az állomásról történő induláskor hangjelzést adott, ezt észlelte a kamionos, letolatott a sínekről, de közben a csapórudat letörte. Vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt a sofőrt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu