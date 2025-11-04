november 4., kedd

Károly névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

41 perce

Súlyos baleset az M6-os mellett – teljesen lezárták az utat!

Címkék#m6#balesetek#közlekedés

Teol.hu
Súlyos baleset az M6-os mellett – teljesen lezárták az utat!

A kép illusztráció.

Felborult egy személyautó kedden délelőtt a 6205-ös úton, Besnyő közelében, az M6-os autópálya mellett. A tetején állt meg a jármű, amelyben egy ember utazott. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu