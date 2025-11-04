Súlyos baleset az M6-os mellett – teljesen lezárták az utat!

Felborult egy személyautó kedden délelőtt a 6205-ös úton, Besnyő közelében, az M6-os autópálya mellett. A tetején állt meg a jármű, amelyben egy ember utazott. A pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.