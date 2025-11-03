39 perce
Súlyos cserbenhagyásos baleset történt Szekszárdon
Súlyos sérüléssel járó cserbenhagyásos baleset történt még péntek reggel Szekszárdon – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Egy ismeretlen autós közlekedett péntek reggel Szekszárdon, a Damjanich utca irányából a Palánki út irányába, a Rákóczi utcán a belső forgalmi sávban. Haladása során a 74-76-os házszám előtt sávváltásba kezdett, ám nem biztosított elsőbbséget az ott haladó motorosnak, aki az ütközés elkerülése miatt vészfékezett és elesett.
Az esés során a motoros súlyosan megsérült. Az autós nem állt meg, a helyszínt segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta. A rendszám alapján a jármű tulajdonosa megállapítható volt. A sofőr ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt eljárás indul.
