Súlyos cserbenhagyásos baleset történt Szekszárdon

Egy ismeretlen autós közlekedett péntek reggel Szekszárdon, a Damjanich utca irányából a Palánki út irányába, a Rákóczi utcán a belső forgalmi sávban. Haladása során a 74-76-os házszám előtt sávváltásba kezdett, ám nem biztosított elsőbbséget az ott haladó motorosnak, aki az ütközés elkerülése miatt vészfékezett és elesett.

Fotó: Police.hu

Az esés során a motoros súlyosan megsérült. Az autós nem állt meg, a helyszínt segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta. A rendszám alapján a jármű tulajdonosa megállapítható volt. A sofőr ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt eljárás indul.