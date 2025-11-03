november 3., hétfő

Győző névnap

14°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

30 perce

Súlyos cserbenhagyásos baleset történt Szekszárdon

Címkék#balesetek#Szekszárd#közlekedés

Súlyos sérüléssel járó cserbenhagyásos baleset történt még péntek reggel Szekszárdon – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Teol.hu

Egy ismeretlen autós közlekedett péntek reggel Szekszárdon, a Damjanich utca irányából a Palánki út irányába, a Rákóczi utcán a belső forgalmi sávban. Haladása során a 74-76-os házszám előtt sávváltásba kezdett, ám nem biztosított elsőbbséget az ott haladó motorosnak, aki az ütközés elkerülése miatt vészfékezett és elesett. 

Fotó: Police.hu

Az esés során a motoros súlyosan megsérült. Az autós nem állt meg, a helyszínt segítségnyújtás és adatai hátrahagyása nélkül elhagyta. A rendszám alapján a jármű tulajdonosa megállapítható volt. A sofőr ellen segítségnyújtás elmulasztása miatt eljárás indul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu