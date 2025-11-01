Szolgálatteljesítés közben vesztették életüket

Elhunyt kollégáikra emlékeztek a Tolna vármegyei rendőrök. A főkapitányság képviseletében Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes helyezte el a tisztelet koszorúját és gyújtotta meg az emlékezés gyertyáját az október 31-i megemlékezésen. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, dr. Fusz György alpolgármester és Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke szintén lerótta tiszteletét. A megemlékezésen megjelent hozzátartozók mécsesekkel és koszorúkkal fejezték ki tiszteletüket a hősi halottak és szolgálatteljesítés közben elhunyt hozzátartozóik emléke előtt.

A főkapitányság aulájában emlékeztek az elhunyt rendőrökre

Fotó: Makovics Kornél

A főkapitányság aulájában elhelyezett márványtáblán tizenegy rendőr neve szerepel: Vastag Gábor (1949), Csapó József (1949), Kovács Dezső (1959), Nagy István (1961), Rácz József (1966), Szinger János (1979), Keszler Márton (1984), Turóczi Endre (1993), Boros Levente (1994), Kozics Dánicá (1995) és Pata László (1995).