Riasztás
1 órája
Teljesen kiégett egy lakás Szekszárdon – nagy erőkkel vonultak a tűzoltók
A Szent-Györgyi Albert utcába riasztották a tűzoltókat – tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A kép illusztráció.
Kigyulladt egy földszinti lakás Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert utcában. A tűzzel érintett lakás teljesen kiégett. A szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat. A munkálatokat a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átszellőztetik az épületet.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre