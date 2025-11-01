Teljesen kiégett egy lakás Szekszárdon – nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Kigyulladt egy földszinti lakás Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert utcában. A tűzzel érintett lakás teljesen kiégett. A szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók elfojtották a lángokat. A munkálatokat a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. Az egységek átszellőztetik az épületet.