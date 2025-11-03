november 3., hétfő

Megelőzés

1 órája

A tiltott szerekről beszélgettek a fiatalokkal

Címkék#kábítószer#rendőrség#bűnmegelőzés

Bepillanthattak a rendőrség munkájába, és kábítószer-megelőzési előadást hallgathattak meg a gyerekek Szekszárdon és Kapospulán.

Teol.hu

A Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretein belül a Dombóvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a kapospulai lakásotthonban tartott kábítószer-megelőzési foglalkozást az ott élő fiatalok részére október 29-én délelőtt. A rendőrség munkatársa a tiltott szerek fogalmáról, a függőségekről, a drogokkal kapcsolatos kockázatokról beszélgetett a fiatalokkal.

Fotó: Police.hu

Másnap a kábítószer-fogyasztás megelőzése érdekében RedP-napot szervezett a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya a Tolna Vármegyei Gyermekvédelmi Központ szakellátásában lévő gyermekeknek a rendőrség épületében.

A fiatalok kábítószer-prevenciós előadáson vehettek részt, kipróbálhatták a rendőrségi járműveket, megnézhették a fegyvereket, drogmegelőzési kvízeket tölthettek ki és KRESZ-szerencsekereket forgathattak, valamint megnézhették a szolgálati kutyákat is. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársaitól megtudhatták azt is, hogyan lehetnek rendőrök. Az egész délelőtt tartó programon kicsik és nagyobbak is jól érezhették magukat. A feladatokat ügyesen megoldók kisebb ajándékokkal térhettek haza.

Fotó: Police.hu

A főkapitányság valamennyi bűnmegelőzési egysége a jövőben is számos eseményen lesz jelen drogprevenciós ajánlásaival és a szerfogyasztással kapcsolatos edukatív információkkal a lakosság széles körében. A program célja, hogy visszaszoruljanak a vármegyében a kábítószerrel kapcsolatos jogsértések és növekedjen a lakosság szerhasználattal összefüggő tudatossága.

 

