november 3., hétfő

Győző névnap

12°
+22
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogalaló

3 órája

Tragédia a Siónál: vízbe hajtott egy autó, a fiatal sofőr életét vesztette

Címkék#balesetek#Sió#tűz#előzés

Az elmúlt héten is számos baleset történt Tolnában. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit.

Teol.hu
Tragédia a Siónál: vízbe hajtott egy autó, a fiatal sofőr életét vesztette

Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott (Képünk illusztráció, fotó: Shutterstock)

Fotó: samnao

Meghalt a Sióba borult autó fiatal sofőrje

Múlt vasárnap hajnalban, nem sokkal háromnegyed öt előtt érkezett bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, miszerint egy autó van a feje tetején a Sióban, Sárszentlőrinc felől a vashídnál. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve.

Ez sokakat érint! Kiderült, meddig látnak el a traffipaxok

Utánajártunk a részleteknek, hogy önnek ne kelljen — sok tévhit kering a traffipaxokról, ezért összefoglaltuk, mit érdemes tudni a hatótávolságról és hogyan lehet elkerülni a büntetést. Mutatjuk, meddig látnak el a traffipaxok.

Teljesen kiégett egy lakás Szekszárdon – nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Kigyulladt egy földszinti lakás Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert utcában. A tűzzel érintett lakás teljesen kiégett

Ez most komoly?! – Elképesztő manőver az M9-esen (videó)

Olyan őrült előzést rögzített kollégánk fedélzeti kamerája az M9-esen, amitől minden autós szíve kihagy egy ütemet. A kisteherautó miatt hajszálon múlt, hogy nem történt végzetes baleset. 

Költségvetési csalással gyanúsítják – a hírhedt TOP körözöttek közé is bekerült

A Magyar Rendőrség körözési TOP listáján 50 elkövető van. A listán a bűnözök között egyetlen Tolna vármegyei elkövető van



 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu