Tragédia a Siónál: vízbe hajtott egy autó, a fiatal sofőr életét vesztette

Meghalt a Sióba borult autó fiatal sofőrje

Múlt vasárnap hajnalban, nem sokkal háromnegyed öt előtt érkezett bejelentés a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, miszerint egy autó van a feje tetején a Sióban, Sárszentlőrinc felől a vashídnál. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint egy kocsi vezetője letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve.

Ez sokakat érint! Kiderült, meddig látnak el a traffipaxok

Utánajártunk a részleteknek, hogy önnek ne kelljen — sok tévhit kering a traffipaxokról, ezért összefoglaltuk, mit érdemes tudni a hatótávolságról és hogyan lehet elkerülni a büntetést. Mutatjuk, meddig látnak el a traffipaxok.

Teljesen kiégett egy lakás Szekszárdon – nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Kigyulladt egy földszinti lakás Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert utcában. A tűzzel érintett lakás teljesen kiégett.

Ez most komoly?! – Elképesztő manőver az M9-esen (videó)

Olyan őrült előzést rögzített kollégánk fedélzeti kamerája az M9-esen, amitől minden autós szíve kihagy egy ütemet. A kisteherautó miatt hajszálon múlt, hogy nem történt végzetes baleset.

Költségvetési csalással gyanúsítják – a hírhedt TOP körözöttek közé is bekerült

A Magyar Rendőrség körözési TOP listáján 50 elkövető van. A listán a bűnözök között egyetlen Tolna vármegyei elkövető van.









