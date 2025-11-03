november 3., hétfő

Tűzeset

1 órája

Tűzoltók menekítették ki az embereket a lángoló épületből Szekszárdon

Három embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak.

Révészné Hanol Erzsébet

Teljesen kiégett és lakhatatlanná vált az a földszinti lakás, amelyben szombaton, az esti órákban csaptak fel lángok Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert utcában. A társasház lépcsőháza pedig füsttel telítődött. Ahogy arról már beszámoltunk, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a szekszárdi, a paksi és a bonyhádi hivatásos tűzoltók összesen négy gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vettek részt a tűzeset felszámolásában, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is riasztották.

A földszinti lakás, ahol a tűz keletkezett, teljesen kiégett
Fotó: Köves Péter

Dr. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a káreset felszámolása során összesen 29 embernek kellett elhagynia az épületet. Három embert füstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak, további hat személy rokonokhoz költözött. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják.

 

