31 perce
Víz ömlött egy tóból egy ház udvarára Döbröközön
Egy közeli tóból nagy mennyiségű víz ömlött hétfőn délután egy döbröközi ingatlan udvarába. A dombóvári hivatásos egység búvárszivattyúval kezdte meg a víz eltávolítását, azonban a folyamatos áradás miatt az udvar visszatelt. A tűzoltók homokzsákokkal akadályozták meg, hogy az úton átfolyó víz az ingatlanba folyjon – tájékoztatott honlapján kedden a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
