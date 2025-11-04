november 4., kedd

Katasztrófavédelem

1 órája

Víz ömlött egy tóból egy ház udvarára Döbröközön

Címkék#tűzoltók#katasztrófavédelem#Döbrököz

Víz ömlött egy tóból egy ház udvarára Döbröközön

A kép illusztráció.

Egy közeli tóból nagy mennyiségű víz ömlött hétfőn délután egy döbröközi ingatlan udvarába. A dombóvári hivatásos egység búvárszivattyúval kezdte meg a víz eltávolítását, azonban a folyamatos áradás miatt az udvar visszatelt. A tűzoltók homokzsákokkal akadályozták meg, hogy az úton átfolyó víz az ingatlanba folyjon – tájékoztatott honlapján kedden a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

