– Nem szeretném a vonatkozó jogszabályokat idézni, de biztos vagyok benne, hogy van bőven, ami ezt tilalmazza. A buszpályaudvari mosdó kérdése már korábban is felmerült problémaként. A képviselő-testület akkor megbízott, hogy a nyilvános wc kérdésében tegyek lépéseket. Ezt meg is tettem, mely alternatívákat a képviselő-testület elé terjesztettem írásban az október 28-ai testületi ülésre. A kérdést azonban a képviselő-testület kivette a tárgyalandó napirendi pontok közül. Magam a testületi ülésen családi ok miatt részt venni nem tudtam. Szeretném azonban felhívni az utazók figyelmét, hogy a szociális és utasellátó létesítményekhez való hozzáférés biztosítása a Volánbusz Zrt. feladata, mint üzemeltetőé. Továbbá szintén a közlekedési vállalat feladata a „meghirdetett üzemidőben az előírt szolgáltatások és infrastruktúra elemeinek megfelelő szintű működését fenntartani”. Haladéktalanul fel fogom szólítani a Volánbusz Zrt.-t, hogy az üzemeltetésében álló gyönki buszpályaudvar vonatkozásában a fenti kötelezettségének tegyen eleget – tájékoztatott Szaka Gyula polgármester.