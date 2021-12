A konferenciának környezeti nevelés az információ korában címmel volt egy filmes része, amikor interneten bekapcsolódott a tanácskozásba New Yorkból Karl Bardos a New York University Tisch School of the Arts professzora, illetve Los Angelesből Lawrence David Földes az Amerikai Egyesült Államok Mozgókép-, és Tudományos Akadémiájának és a diák Oscar díj zsűrijének tagja is.