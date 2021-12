Rácz József református esperes is hasonló intézkedésekről számolt be. Kis templomokban, ahol közel vannak egymáshoz a hívek, fel kell venni a maszkot, ám azokon a helyeken, ahol nagy a templom és kevés a hívő – vagyis nem gond a távolságtartás –, ott nem kötelező. A szellőztetés és a takarítás is fontos. Bízik abban, hogy a hívek tudják: mindenki felelős önmagáért és a többiekért is! Ugyanakkor fontosnak tartja a személyes találkozást – egymással és Istennel –, mert azt az élményt az online alkalmak nem pótolhatják.

Aradi András a megye evangélikus esperese. Fotó: Máté Réka