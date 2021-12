Filóné Ferencz Ibolya arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy terveik szerint 2022-ben is folytatódnak a felújítások, természetesen Majoson is. „A VII. utcában lévő járdát biztosan rendbe tesszük, mert nagyon rossz állapotban van, és abban sem kételkedem, hogy Sárkány Szabolcs képviselő úr még tud javasolni néhányat. Őt is meg fogjuk hallgatni – ahogy azt korábban is tettük – mielőtt megtervezzük a következő időszak önkormányzati beruházásait” – hangsúlyozta a városvezető, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik szerepet vállaltak a fejlesztésben.