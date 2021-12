A Csengey Dénes Kulturális Központ előtt egy ötméteres karácsonyfát, valamint fűtött rendezvénysátrat állítanak fel, ahol minden hétköznap gyermekprogramokat, kézműves foglalkozásokat szerveznek a kisebbeknek. Mindhárom adventi szombaton a felnőtteket is várják az Adventi Kuckóba, ahol karácsonyi manót, mézeskalács-házikót és szaloncukrot is lehet majd készíteni. Paks önkormányzata, a kulturális központ és a helyi Kistérségi Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal együtt karácsonyi gyűjtést szervez a rászorulók részére, ehhez várják a szétosztható ruhákat, valamint a cipősdobozokba összegyűjtött ajándékokat. Emellett Szelfizz csúnya pulcsiban akciót és kincskereső játékot is hirdetnek.