A leander az átmeneti, gyenge fagyokat nagyon jól elviseli kint a szabadban. Nem is érdemes előbb bevinni, hisz minél tovább tartjuk kint, annál biztosabban pusztulnak el a rajta élősködő kártevők. Az érzékenyebb fajták azonban már a mínusz egy-két fok körüli hőmérsékletet is rosszul tűrik. Érdemes ezért fagypont körül a leandert még kint a szabadban védett helyre tenni, például fal mellé. Mínusz öt fok alatt viszont már fagykárt szenvedhet, ezért ha a hőmérséklet tartósan nulla fok alá esik, szállítsuk be a teleltető helyére. November és február között csak mértékkel öntözzük. Arra kell figyeljünk, hogy földlabdája ne száradjon ki teljesen. A nagyobb leandereket elég havonta egyszer megöntözni, a kisebbeket kétszer. A pincében elhelyezett leander tavasszal kicsit nehezebben tér magához, mint világosban pihenő társai, de ezen kívül semmi lényeges különbség nem tapasztalható a kétféle teleltetés között. Van példa arra is, hogy a szabadban – szélvédett helyen – telel a növény, ilyenkor a földben elásott gyökerét jól takarjuk be.