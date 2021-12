A hétfő reggeli, összesített adatok alapján – tehát a hétvégi számok – újabb vírushordozókat regisztráltak be Tolna megyében. Számuk pedig nem is kevés. A koronavirus.gov.hu kormányzati portál szerint a hétvége alatt cseknem 500 új fertőzöttet azonsítottak be, egészen pontosan 498-at, így a járvány kezdete óta már 21133 koronavírussal fertőzött személyt találtak megyénkben.