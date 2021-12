– Az akció keretében mostanra több, mint kilencven kuckó ára gyűlt össze, ezekből az első harminc ház kisebb méretű kutyáik számára jelent menedéket. Ezek november 9-én már be is kerültek a menhelyre. Negyvenkét felnőtt és hét kölyökkutya hajthatja álomra a fejét a hőszigetelt kuckókban. Nem csak a környékbeliek mozdultak meg a felhívásra, külföldről is utaltak összeget az ebek számára, Németországból több alkalommal, Svájcból, de még Amerikából is érkezett utalás. Nagyobb testű kutyáik számára most készülnek a komfortos eblakások.