Az elnök azt is mondta, hogy a település lakóitól sorra kapják a pozitív visszajelzéseket, a helyiek örülnek, hogy újjáélesztették a korábban hatékonyan működő egyesületet (itt kell megjegyeznünk azt is, hogy az idei Flórián-napi megyei tűzoltóünnepségen például Tamás László korábbi teveli parancsnokot ki is tüntették). Nagy Zoltán úgy érzi, hogy a teveliek biztonságérzete is javult ezáltal.