Ősszel gyakran esik az eső, emiatt a látási körülmények rosszabbak, az utak csúszósak, a sofőrök pedig gyakrabban türelmetlenek és rosszkedvűek. Elengedhetetlen, hogy az autók ablaktörlő lapátjai megfelelő állapotban legyenek és a gépkocsi páramentesítő rendszerének is hatékonyan kell működnie ahhoz, hogy ne romoljanak tovább a sofőrök látási viszonyai. Esős, havazásos időben az esernyő, kapucni is szűkíti a gyalogosok látóterét, erre is számítaniuk kell az autósoknak.