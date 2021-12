A kísérő csak oltott lehet

A szakellátás igénybevételekor több kérdésre kell válaszolni. Az időpontra érkező oltatlan beteget is beengedik kikérdezés után a szakrendelésre, amennyiben koronavírus fertőzés gyanú nem áll fenn. A másik neuralgikus kérdés, hogy a kísérő nem minden esetben léphet be a rendelőintézetbe. Kísérőt, a háziorvosnak jelezni és indokolni kell a beutalón. A kísérő, csak akkor mehet be a beteggel, amennyiben oltott és ezt igazolja is.

Oltatlan hozzátartozó az ellátórendszer minden szereplőjére felesleges kockázatot jelent, ezért nem kísérheti a beteget még akkor sem, ha ez amúgy indokolt lenne. Sokszor tapasztalható, hogy ez indulatokat vált ki a szakrendelére érkezőkben. Kétségtelen, hogy az ellátás során jól jön a beteg fizikai és lelki támogatása, jól jön a plusz információ, de a biztonság, a járványügyi érdek az első, ez felülír minden más érdeket. Egyébként van egy kézenfekvő megoldás, a hozzátartozó adassa be védőoltást és akkor minden indokolt esetben kísérheti, segítheti a családtagját.