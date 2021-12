Hozzátette: a légzőszervi betegségeket az állatok egymástól is elkaphatják, de a nyálkahártyákon állandóan jelen lévő potenciális kórokozók is kiválthatják, amikor a szervezet ellenálló-képessége általánosan vagy lokálisan csökken. Lokális belső ok lehet például az, ha az állat a szokásosnál sokkal hidegebb vizet iszik, a hűtőszekrényből kivett ételt kap, fagylaltot eszik, hideg levegőben sokat rohangál. Ezzel magyarázható, hogy a kutyák, macskák akkor is megbetegedhetnek, amikor nem érintkeznek más állatokkal. A vírusok, baktériumok és más potenciális kórokozók mindenütt jelen vannak, nem csak a környezetben, hanem a szervezetben is, ezekkel évmilliók óta együtt élünk, akárcsak az állataink.