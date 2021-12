Minden eddiginél nagyobb nézettséget hozott a Tolna Megyei Önkormányzat és a Civil Legátus Egyesület jóvoltából indult Gasztromegye-sorozat aparhanti epizódja. Közel 120 ezren látták már az adást, amely Dávid Tímea polgármester és Orbán Attila megyei közgyűlési alelnök beszélgetésével indult. – Mik a tapasztalatok így, az önkormányzati ciklus feléhez közeledve? – tette fel a kérdést Orbán Attila. – A 2019-es és a 2020-as év számunka is sok nehézséget hozott – válaszolta Dávid Tímea, hozzátéve, hogy az idei esztendő viszont már örömteli eseményeket is. A Magyar Falu Program valamennyi kiírásához csatlakoztak, közel 40 millió forintot nyertek útfelújításra, 25 milliót a védőnői szolgálat rendbetételére, 1,5 millió forintból orvosi eszközöket vásárolhattak, a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából pedig a rendezvényeik is támogatásban részesültek. A beruházások megvalósítását, újabbak indítását tűzte ki célul a településvezető, valamint azt, hogy minél nagyobb mértékben segíthessék a közösségi élet kibontakozását. – Ez utóbbi elképzelés is összecseng a megyei önkormányzat támogató szerepével, örülök, hogy Aparhant jó irányba halad – fűzte hozzá Orbán Attila.