A hét folyamán országszerte a kórházak, egyes megyékben a szakrendelők is megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják a még oltatlanokat, és akár az elmaradt második, harmadik megerősítő vakcinát felvenni kívánókat is – tájékoztatta lapunkat a Tolna megyei Kormányhivatal.