A Szent Rita katolikus óvoda mind a három csoportjával fellépett a szekszárdi adventi programsorozat keretében. – Az adventi gyertyagyújtó ünnepség műsorát adták elő a gyerekek, amit pénteken az óvodában is megtartottunk már, azonban az zárt körű volt. Most a szülők és a családtagok is megtekinthették az előadást – mondta el Bognár Cecilné, óvodavezető.

Fotó: Makovics Kornél