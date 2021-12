Alsónyék a Sárköz egyik legkisebb faluja, ugyanakkor nagyon szerencsés a fekvése, hiszen két város között található. Jól sikerült a legutóbbi falunap is, ennek lebonyolításához egymillió forintot, a tájház felújításának előkészítéséhez pedig 1,5 millió forintot nyertek. Ez utóbbi épületnél tetőcserét is szeretnének megvalósítani, melyhez 24 millió forint lenne – sikeres pályázatnál – a támogatás, és 4 millió forint az önrész. Az elmúlt két évben a pályázatok segítségével összesen 460 millió 122 ezer forint támogatáshoz jutott a falu, mondta a polgármester. – Vannak idős emberek a településen, de szerencsére jó arányban vannak fiatal családosok is. Iskolánk ugyan helyben nincs, de van óvodánk, mely minden évben maximális gyermeklétszámmal rendelkezik – mondta Molnár István. Szeretnének bölcsődét kialakítani, az ehhez szükséges épületet már meg is vásárolták. Ha lesz hozzá támogatás, ez a tervük megvalósul. A helyiek közül sokan járnak dolgozni a szomszédos Bátaszékre, Szekszárdra vagy Bajára. Helyben kisebb vállalkozók vannak, akik néhány embernek adnak munkát.