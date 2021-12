A legtöbb elsőséget a házigazda Baka iskola diákjai gyűjtötték be, de kitűnően szerepeltek a Babits Mihály és a Garay János iskola tanulói is. Az irodalmi és művészeti versenyhez kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdettek a szervezők. A felhívásra szekszárdi és városkörnyéki óvodások és általános iskolások küldték be rajzaikat, amelyekből kiállítást rendeztek a Baka iskola aulájában.