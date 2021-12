Az említett előterjesztés mellett a jelenleg is nagy sikerrel zajló Térzene Programsorozat folytatására is igényt nyújtottak be. Filóné Ferencz Ibolya polgármester emlékeztetett, idén tavasszal már sikerrel pályázott a város az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt Térzene Programra, 7,5 millió forint támogatást elnyerve.