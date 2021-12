− A Magyar Falu Program keretében négy utcát aszfaltoztunk le idén, ezek a Dózsa György utca, a Jókai Mór utca, a Bezerédj Pál utca és a Bezerédj István tér. Felújítjuk a háziorvosi lakás tetőszerkezetét, a fogorvosi lakáson többek közt nyílászáró­cserét is elvégeztünk, de az idei tervek között szerepel, hogy a ravatalozót is renoválni fogjuk. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványnál az idén is sikerrel pályáztunk, melyből új járdaszakaszok, egy támfal és útszélesítés is megvalósulhatott – mondta el a polgármester.