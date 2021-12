A település következő évi tervei között szerepel egy piac kialakítása, amelynek a területét már elő is készítették. Burkoltnak és fedettnek tervezik a létesítményt. Egyfelől hagyományos, szezonális piacként is működhet, így helyet kaphatnak a palántások, virágosok, halasok, de azok az árusok is, akik technikai, ruházati cikkeket kínálnák már most is a falu különböző pontjain. Minden áruféleség megjelenthet a piacon, amire a helybélieknek igényük van.