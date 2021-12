– Ha abból indulunk ki, hogy a mostani felújítás során el lehetett venni 90 centimétert a kapu magasságából, akkor tíz év múlva még mindig le lehet faragni belőle, és akkor is szép lesz. – Ezt már Potápi Árpád János mondta el a korábban elhangzottakra is reagálva. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője megjegyezte, nem emlékszik pontosan, hogy mit mondott 11 évvel ezelőtt a szimbólum felavatásakor, de akkor és most is azt tartja az egyik legfontosabbnak, hogy a helyi közösségek az ehhez hasonló jelképekkel bizonyítják őseik iránt érzett tiszteletüket.