A járvány továbbra sem engedett szorításából. Ezért – adott tájékoztatást a lap március 3-i száma – Szekszárdon is új oltópontok megnyitására volt szükség. „Mától a megyeszékhely lakói nem a háziorvosi rendelőkben, hanem a Babits Mihály Kulturális Központban kialakított három oltóponton kapják meg a járvány megfékezéséhez fontos védőoltást.” A másnapi lap közölte, hogy már oltanak is az egészségügyi szerephez is jutó intézményben. Az egészségügy területén maradva a lap március 5-i számában volt olvasható a tudósítás, mely szerint összefogással épült a Bonyhádi Mentőállomás új garázsa. A mentősök és munkájuk iránti elismerést jelzi az átadáson részt vevők személye és felszólalása is. „Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője elismeréssel illette a mentősök jelenleg kiváltképp felelősségteljes munkáját és örömmel nyugtázta a gyarapodást. Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója ugyancsak méltatta a fejlesztést, ami várhatóan újabb hasonlókat is hozhat magával. Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere a helyi összefogás sikerrel járó erejét hangsúlyozta.”