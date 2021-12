A város önkormányzata hivatalos honlapján közölte: megkapták a szükséges fedezetet a Tamási Polgármesteri Hivatal épülete komplex megújításának tervezési és előkészítési feladataira. Az előkészítő munkák jelenleg is zajlanak, a kiviteli tervek készítése is zajlik. A közbeszerzés lefolytatása után, jövő évben kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok. A Kossuth tér átalakulásával egy új sétatér jön létre, amelyen keresztül a kétirányú járműforgalmat továbbra is biztosítják. A teresedés miatt megszűnő parkolófelületet a fák meghagyásával, a meglévő parkolózóna átalakításával biztosítják.