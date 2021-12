A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó intézmények munkatársai jó példával járnak elöl, hiszen kilencven százalékuk már megkapta az oltást – nyilatkozta Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere reményét fejezte ki, hogy városi kitekintésben is elérik ezt a számot, mert mint fogalmazott: „ahhoz, hogy a legszebb ünnepünket és egyáltalán a mindennapokat nyugalomban, biztonságban élhessük meg, ahhoz az kell, hogy minél magasabb legyen az átoltottság helyi és országos szinten egyaránt”. Azt is elmondta, hogy nem csak az oltási akcióhetek során, hanem ezt megelőzően is segítették az oltópontként is működő Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet működését. Például azzal, hogy a városi intézmények dolgozói önkéntes munkát vállalva járultak hozzá a regisztráció gördülékenységéhez. – Ezúton is köszönöm valamennyiük szerepvállalását, az egészségügyi dolgozóknak pedig azt a megfeszített munkát, amit a járványkezelés során tanúsítanak – emelte ki a városvezető.