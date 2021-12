– Támogatjuk a fogvatartottakat – mondta a foglalkozásokat tartó tanácsadó – az újrakezdésre való felkészülésben, és a szabadulás után sem engedjük el a kezüket. Elsősorban az öt éven belül szabadulók jelentkezését várjuk, a támogatás keretein belül számos szolgáltatást kínálunk. Ilyen a szociális segítségnyújtás, a szabadulásra való felkészítés, az álláskeresési technikák oktatása, az állásinterjúkra való felkészítés, és így tovább. Tartunk készségfejlesztő foglalkozásokat is: önismereti, kommunikációs, életvezetési, konfliktus- és agressziókezelési témakörökben. Már tapasztalatok is igazolják, hogy mindennek nagy hasznát vehetik az életben újraindulók. Segítőkre találnak a szabadulók a munkaügyi központban és az olyan egyesületeknél is, amelyekkel szoros együttműködést építettek ki munkájuk során a program lebonyolítói.