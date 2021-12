Rózsi és férje gyakran járnak ki a városi rendezvényekre, de idén most voltak először az adventi programon. Szerinte, bár az énekesnő dalai főként a fiatalabbakhoz szólnak, a Dancing with the Stars táncos műsorbeli szereplése óta nagyon megkedvelte, ezért is néztek ki ma. Krisztina egész családjával érkezett. Különösen két gyerekük miatt látogattak ki, akik nagyon élvezik a forgatag hangulatát, nagy kedvenceik a fénygömbök, ahol rajtuk kívül rengeteg kicsi szaladgált ottjártunkkor is.