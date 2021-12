Az ünnepek alatti szociális étkeztetéshez a Pannonia Bio Zrt. mellett hozzájárul a Magyar Vöröskereszt dunaföldvári alapszervezete is. A digitális eszközöket a támogatásból a helyi Családi és Gyermekjóléti Szolgálat szerzi be és osztja szét a Gyermekvédelmi Szolgálat segítségével január elején. Amint az időjárás engedi, megkezdődik az óvodák korszerűsítése is, amelyet a nyári szünetről visszatérő óvodások már használatba vehetnek – tudtuk meg Horváth Zsolt polgármestertől.

Pavel Kudriavtcev (balról) és Hódos Ferenc adta át jelképesen a cég adományát (A szerző felvétele)