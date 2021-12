Néhány jó tanácsot is adott, amelyre egészségünk érdekében érdemes figyelni. – A főétkezések számát ilyenkor is tartsuk be, de ne feledjük, ha elfogyasztunk egy-egy kocka csokit vagy szaloncukrot, az is étkezésnek számít! Együnk lassan, rágjunk meg alaposan minden falatot, emellett igyunk meg napi 1,5 liter folyadékot! Szomjunk oltására a legjobb folyadék a csapvíz vagy ásványvíz – véli a háziorvos, aki hozzátette, ilyenkor se feledkezzünk meg a rendszeres zöldség- és gyümölcsfogyasztásról. A desszertekről, édességekről azt mondta, válasszunk lehetőleg olyanokat, melyek sok gyümölcsöt tartalmaznak.