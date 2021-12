– Önök is láthatják, hogy a térségben rengeteg út újul meg. Erre a programra már 13 milliárd forintot költöttünk, de épül az új Duna-híd is. Paks környékén járva pedig már messziről látható az új blokkok felvonulási területén épülő létesítmények acélszerkezete – mondta Süli János. Folyamatos a munka a felvonulási területen: öt komplexumban összesen 18 épület vagy építmény létesítése halad folyamatosan. Épül a betonüzem, az acél- és betonacél-szerelő üzem komplexuma, több igazgatási és kiszolgálóépület, a korróziógátló munkálatok komplexuma és egy fővállalkozói raktár is.