A képviselő-testület már korábban döntött arról, hogy az említett utcákat érintse a beruházás. Filóné Ferencz Ibolya azt is elmondta, hogy alaposan előkészítették a projektet, hiszen négy utca tekintetében már a közbeszerzést is lefolytatták december 13-ával bezárólag, emellett elkészült a tervezői dokumentáció és a műszaki ellenőrt is kiválasztotta a képviselő-testület.